تعرف على سعر الفائدة الجديدة من الوديعة «سمارت» ببنك التعمير والإسكان

شهد القطاع المصرفي عدة قرارات هامة من البنك المركزي، خلال الفترة الماضية، كان آخرها رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع إلى 11.25% من 9.25%، فيما رفع سعر فائدة الإقراض إلى 12.25% من 10.25% وذلك في نهاية شهر مايو الماضي، وذلك بعدما رفعها بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة يوم 21 مارس 2022.

الوديعة «سمارت» فائدة 7.25%

ومن المقرر أنَّ تتمّ عقد الجلسة الثالثة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للنظر في رفع سعر الفائدة أو تثبيتها أو تخفيضها يوم 23 يونيو الجاري.

وفى نفس الوقت، أعلن بنك التعمير والإسكان عن التفاصيل الجديدة الخاص بوديعة الاستثمار الوديعة «سمارت» وهي مخصصه للأفراد سواء عملاء البنك أو من الخارج والحد الأدنى لربط الوديعة مليون جنيه، ومضاعفاتها 10 آلاف جنيه من قبل صاحب الوديعة.

وأعلن بنك التعمير والإسكان عن سعر الفائدة للوديعة «سمارت»:

- سعر العائد: 7.75%.

- مدة ربط الوديعة تكون سنة من تاريخ فتحها.

- صرف العائد: سنوي ويصرف يوميا أيضا.

- مصاريف فتح الحساب: وفقا لسعر التعريفة.

المصاريف الإدارية: وفقًا لسعر التعريفة.

بنك التعمير والإسكان يعلن عن الوديعة «سمارت»

وأشار بنك التعمير والإسكان أنَّه يمكن لصاحب الوديعة «سمارت» أنَّه لا يجوز استرداد الوديعة إلا بعد مرور شهرين من فتح الوديعة، مبينًا أنَّ غرامة الاسترداد سيتمّ احتساب الفائدة على أساس الأيام الفعلية قبل الاسترداد على السعر المعلن للودائع لأجل ولا يجوز كسر جزئي للوديعة «سمارت».

ومن ضمن خصائص الوديعة «سمارت» التي أعلن عنها بنك التعمير والإسكان أنَّه يمكن لصاحب الوديعة الاقتراض وهو الحصول على التسهيلات بطاقة ائتمانية - سحب على المكشوف من البنك بنسبة 90% من قيمة الوديعة.

رفع سعر الفائدة 2% بجميع البنوك على الإيداع والاقتراض

يُذكر أنَّ جميع البنوك في القطاع المصرفي أعلنت تنفيذ قرار البنك المركزي المصري الأخير، وهو رفع قيمة الفائدة على الإيداع والاقتراض بقيمة 2%، وذلك خلال الاجتماع الربع سنوي للجنة السياسة النقدية.