بعائد أعلى من «الأهلي ومصر».. تفاصيل شهادة رويال من بنك التعمير والإسكان

قبل عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ربع السنوي للنظر في سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، أعلن بنك التعمير والإسكان عن شهادة استثمار جديدة تحت مسمي شهادة رويال، وسعر الفائدة بها 14.25%، وذلك لمدة 3 سنوات.

شهادة رويال

وقال بنك التعمير والإسكان إن الشهادة لعملاء HDB Royal، و مدة الوديعة 3 سنوات، وأشار إلى أن الحد الأدنى لربط الشهادة تبدأ من 100 ألف جنيه، وتصل إلى مليون جنيه، وهي تخص عملاء البنك من الأفراد، وسعر العائد %14.25 سنويا، ويصرف سنويا.

وأكد بنك التعمير والإسكان أن سعر الاسترداد لشهادة رويال الجديدة مقسمة على 3 سنوات كالتالي:

السنة الأولى: 4.75%

السنة الثانية: 4%

السنة الثالثة: 3.75%

وأوضح بنك التعمير والإسكان أن المستندات المطلوبة يجب على العميل التوجه إلى فرع البنك، وشراء وتقديم صورة بطاقة الرقم وتقديم طلب لشراء الشهادة.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تجتمع 23 يونيو الجاري لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بعد قرارها الأخير برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.