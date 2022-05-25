بنك التعمير والإسكان: الودائع زادت 11.4% خلال 3 أشهر.. و«الأرباح» تراجعت

كشف بنك التعمير والإسكان، عن تراجع هامش الفوائد إلى إيرادات الفوائد بنسبة 5.6% في الربع الأول من العام الجاري 2022.

وأضاف البنك في بيان إفصاح للبورصة المصرية، أن صافي أرباح البنك قبل الضرائب تراجع بنسبة 2.9%، وبعد الضرائب تراجع بنسبة 3.2% خلال الفترة المذكورة.

وأشار البنك إلى أن الودائع زادت لديه بنسبة 11.4% محققة 70059 مليون جنيه مقارنة بـ 62896 مليون في الربع المماثل من العام الماضي، وأن القروض زادت بنسبة 6.2% محققة 28617 مليون جنيه مقارنة بـ 26936 مليون في الربع المماثل للعام الماضي.

الاحتياطيات تراجعت بنسبة 40.6%

وأكد البنك أن الاحتياطيات تراجعت من 4869 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي 2021، إلى 2894 مليون في الربع الأول من العام الحالي بنسبة تراجع بلغت 40.6%، لتتراجع بدورها الأرباح المرحلة من 2216 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي إلى 671 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري بنسبة تراجع 69.7%.

وعقّب حسن غانم رئيس بنك التعمير والإسكان، قائلاً إن نتائج البنك وشركاته جاءت خلال الأشهر الأولى من 2022 لتثبت كفاءة وفاعلية الخطط الموضوعة رغم التحديات التي واجهها القطاع منذ بداية العام وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الصرف، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

9090 مليون جنيه إجمالي حقوق المساهمين

وبحسب قائمة المركز المالي في 31 مارس 2022، فإن إجمالي حقوق المساهمين بلغت 9090 مليون جنيه من 9229 مليون جنيه في الربع المماثل العام الماضي بنسبة تراجع 1.5%، في حين تراجع ربح الفترة المذكورة إلى العام من 1830 مليون في الربع الأول العام الماضي إلى 640 مليون في الربع الأول من العام الجاري.