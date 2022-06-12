درجات الحرارة اليوم الأحد 12-6-2022 على مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة اليوم على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، بسبب دخول منخفض جوي بارد من جنوب أوروبا، ساهم في تحسين درجات الحرارة بداية من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى، بعد موجة طقس شديدة الحرارة، شهدتها جميع مدن الجمهورية خلال الـ72 ساعة الماضية.

وكانت درجات الحرارة أمس كسرت حاجز الـ40 على محافظات القاهرة الكبرى، وأوضحت الهيئة، استمرار موجات الطقس شديدة الحرارة على جميع محافظات جنوب البلاد، حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث تكسر الحرارة حاجز الـ43 على عدد من المدن.

درجات الحرارة اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ درجات الحرارة اليوم على محافظة القاهرة الكبرى تسجل 35 مئوية، فى حين تسجل على السواحل الشمالية 29، وعلى محافظات شمال الصعيد 39، وعلى محافظات جنوب الصعيد 45، مع استمرار نشاط الرياح المتقطعة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومدن جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون غير مثيرة للرمال والأتربة، مع استمرار انخفاض نسبة الرطوبة في الجو.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، كما كشفت عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وهي كما يلي:

القاهرة 35 22

الأسكندرية 29 22

وادي النطرون 34 22

طنطا 34 22

شبين الكوم 35 22

دمنهور 32 21

بلطيم 29 21

مطروح 28 20

السلوم 29 20

سيوة 33 22

بورسعيد 29 22

دمياط 28 22

الزقازيق 35 22

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 36 21

السويس 35 21

العريش 30 21

رفح 29 21

رأس سدر 36 23

نخل 37 18

نويبع 41 24

طابا 38 23

كاترين 35 18

الطور 37 24

شرم الشيخ 42 29

الغردقة 42 28

مرسى علم 38 26

الفيوم 38 25

بني سويف 38 25

المنيا 39 25

أسيوط 40 26

سوهاج 42 22

قنا 44 25

الأقصر 45 26

أسوان 46 26

إدفو 46 29

أبو سمبل 45 27

الوادي الجديد 45 26

شلاتين 40 29

أبو رماد 40 28

حلايب 37 28

راس حدربة 37 27