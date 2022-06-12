تعرف على جدول امتحانات الشهادة السودانية 2022 أدبي وعلمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان جدول امتحانات الشهادة السودانية 2022 أدبي وعلمي، ليشهد محرك «جوجل» عمليات بحث عديدة عن جدول امتحانات الشهادة السودانية 2022 أدبي وعلمي، كما اهتم الطلاب بالبحث عن موعد امتحانات الشهادة السودانية، وذلك استعداداً للمارثون الدراسي الذي سيحدد بعد انتهائه مصير كل طالب ومقعده في الكلية التي ينتج عنها مجموعه الدراسي التراكمي بعد اجتياز امتحان الثانوية العامة.

جدول امتحانات الشهادة السودانية 2022 أدبي وعلمي

ونشرت وزارة التربية والتعليم في دولة السودان جدول امتحانات الشهادة السودانية 2022 أدبي وعلمي، وطمأنت الطلاب أنّ الامتحانات المختلفة للمواد ستكون سهلة وسريعة على مستوى الطالب العادي، وطالبت الوزراة الطلاب بالدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودانية moe.gov.sd لمعرفة جدول امتحانات الشهادة السودانية 2022 أدبي وعلمي.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة السودانية

ويشار إلى أنّ وزارة التربية والتعليم السودانية كانت قد أعلنت في وقت سابق أنّ الامتحانات ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يونيو 2022، وهو اليوم الأول من امتحانات شهادة الثانوية العامة وتقرر أن يتقدم للامتحانات 536614 طالبا موزعين على 4252 مركزا 18 منها خارج الدولة.

الانتهاء من تجهيزات الامتحانات السودانية

وقالت وزارة التربية والتعليم السودانية أنّها بذلت قصارى جهدها من أجل الانتهاء من تسليم حزم وأوراق الامتحانات لجميع المراكز، كما أشارت إلى أنّه تم إجراء الفحوصات من قبل القوات المسلحة والشرطة والمباحثين والأجهزة الأمنية طوال مدتها.

وفي وقت سابق عملت القنوات التربوية والصحف والمواقع الإلكترونية، على متابعة مواعيد الامتحانات المختلفة للطلاب في جميع المراحل الدراسية، حيث أفادت أن امتحانات الصف الثالث الابتدائي بدأت في 10 يونيو 2022، بينما بدأ برنامج امتحان شهادة MS 2022 السودان يوم السبت 11 يونيو، بالفصلين الأول والثاني من التعليم الإسلامي والمسيحي، وتنتهي امتحانات دورة اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء 22 يونيو.