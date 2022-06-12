انقلاب سيارة أعلى صحراوي أطفيح وإصابة شخصين

وقع حادث مروري، منذ قليل، بانقلاب سيارة أعلى صحراوي أطفيح بمحافظة الجيزة، أسفر عن إصابة شخصين، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث من على الطريق، الأمر الذي أدى لظهور كثافات مرورية للسيارات المقبلة من أطفيح باتجاه الصف، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة فى أطفيح

بداية الواقعة، جاءت حينما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

إصابة 24 راكبا في اصطدام أتوبيس بجبل بمدينة أبو زنيمة

وفي سياق آخر، شهدت ملفات الموت الواقعة قبل مدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء حادثا مروعا، اليوم، إذ اصطدم أتوبيس ينقل الركاب بأحد الجبال الواقعة على جانب الطريق.

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من قسم شرطة أبوزنيمة، يفيد باصطدام أتوبيس سياحي تابع لشركة حورس للنقل البري، يحمل أرقام وحروف (ع. ي .ق 7398) بأحد الجبال الصغيرة الموجودة على جانب طريق ملفات أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وتبين أن الأتوبيس كان متجها من محافظة الغربية إلى محافظة جنوب سيناء ويحمل عددا من الركاب المصريين.

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من قسم شرطة أبوزنيمة، يفيد اصطدام أتوبيس سياحي تابع لشركة حورس للنقل البري، يحمل أرقام وحروف (ع. ي .ق 7398) بأحد الجبال الصغيرة الموجودة على جانب طريق ملفات أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وتبين أن الأتوبيس كان متجها من محافظة الغربية إلى محافظة جنوب سيناء ويحمل عددا من الركاب المصريين.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى نقل الحالات المصابة إلى مستشفى أبورديس العام، بينما جرى نقل 5 حالات إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، موضحا أن معظم الإصابات عبارة عن سجحات وكدمات وكسور متفرقة، بالإضافة إلى جروح سطحية وقطعية.