وفاة رجلي أعمال بارزين لبنانيين في حادث تحطم طائرة بإيطاليا

أعلنت الخارجية اللبنانية، وفاة رجلي أعمال لبنانيين بارزين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في إيطاليا، في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس اللبناني ميشال عون عن ألمه لوفاتهما وهما: طارق طياح وشادي كريدي.

سفيرة لبنان في إيطاليا تؤكد وفاتهما

وأعربت وزارة الخارجية اللبنانية، عن أسفها لإبلاغها من سفيرة لبنان في إيطاليا ميرا الضاهر، خبر وفاة المواطنين اللبنانيين طارق طياح وشادي الكريدي، بعد العثور على حطام الطائرة، مؤكدة أنها تابعت منذ وقوع الحادث الاتصالات مع المعنيين بالأمر في إيطاليا؛ للعثور على الطائرة، وتبيان الأمر، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون في بيان، عن ألمه لوفاة رجلي الأعمال طارق طياح وشادي كريدي في حادثة سقوط طائرة الهليكوبتر التي كانت تقلهما في إيطاليا، وتوجه بالتعزية إلى عائلتي الفقيدين والقطاع الصناعي، مؤكدا أنه فقد اثنين من رواده الناجحين.

ونعى وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض، الفقيد شادي كريدي، مؤكدا أنه كان يشغل عضوية مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، ولقي حتفه مع رفيقه طارق طياح في حادث أليم خلال قيامهما بمهمّة عمل خاصة لتعزيز الصناعة اللبنانية.

العثور على 7 جثث مبعثرة

وكشفت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أنها علمت منذ قليل من وزارة الدفاع الإيطالية، أن التصوير الجوي أظهر وجود 7 جثث مبعثرة في محيط سقوط الطائرة، وأنها قبل سقوطها وتحطمها كليا واحتراقها كانت تصطدم في طريق السقوط بالشجر الكثيف بالمنطقة، وفي كل اصطدام كان أحد الذين على متنها يسقط منها لقوة الضربة، ما أفسر عن وجود مسافة كبيرة بين الجثث.