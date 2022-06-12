«مياه الشرقية» تدفع بسيارات متنقلة بالقرى من اليوم حتى الخميس

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سياراتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من اليوم إلى الخميس المقبل، لتقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية، التي لم يجر تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، فضلا عن خدمة كبار السن.

أماكن ومواعيد تواجد السيارات المتنقلة لخدمة المواطنين

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أماكن ومواعيد تواجد سيارات الخدمة المتنقلة للمواطنين بالمراكز والقرى كالتالي:

- قطاع المركز «كفر يوسف سلامة» من الأحد إلى الخميس.

- قطاع ديرب نجم بقرية صفط زريق يومي الأحد والاثنين.

- قرية الديسة يوم الثلاثاء

- قطاع منيا القمح قرية كرديدة يوم الأربعاء والخميس.

- قطاع أبو كبير بقرية كفر الشوبكي من الأحد للخميس.

سيارات خدمة العملاء المتنقلة مجهزة بأحدث التكنولوجيا

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية في تصريحات سابقة، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة جرى تصميمها وتجهيزها خصيصا بأحدث التكنولوجيا، لتعمل وفق خطة تستهدف تغطية جميع مناطق وأحياء المحافظة، لتأدية كل مهام مراكز خدمة العملاء الثابتة، في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة وشركاتها التابعة.

تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية

أوضح عامر، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يجر تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا إلى أنها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل «التعاقد على إدخال العدادات- شحن الكروت مسبوقة الدفع- سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير- تقديم شكاوي»، والمشاركة في حملات التوعية.