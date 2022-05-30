لليوم الثاني.. «تعليم الجيزة» تستقبل تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية

تستقبل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، صباح اليوم الاثنين الموافق 30 مايو الجاري، لليوم الثاني على التوالى، تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، مؤكدة أن التظلمات سيتم تقديمها من قبل الطلاب ورقيًا في الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة، مقابل دفع 35 جنيهًا كرسوم لكل مادة، وفي حالة حصول الطالب على أي درجات يسترد المبلغ الذي سدده.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، حقًا أصيلًا لكل طالب، قائلة: «أي طالب يحق له التظلم ضد نتيجته»، مؤكدة أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، يتم تنفيذها بشكل دوري، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على أعمال التظلمات.

كيف يتم التظلم في نتيجة الشهادة الإعدادية

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، في بيان لها، كيف يتم التظلم في نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، بعد إعلانها، مؤكدة أن رابط النتيجة متاح عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس وتشمل جميع المواد، وتكون الدرجة الكلية من 140 على أن تجرى إضافتها لدرجة الطالب التي حصل عليها في الفصل الدراسي الأول.

خطوات تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية

1- يذهب طالب الصف الثالث الإعدادي إلى الإدارة التعليمية التابع لها بمحافظة الجيزة.

2- يتسلم من شؤون الطلاب نموذجًا يدون فيه المواد التي يريد التظلم فيها.

3- يسدد الرسوم المقررة وهي 35 جنيهًا للمادة الواحدة.

4- يأخذ أصل إيصال السداد والنموذج يقدمه للكنترول.

5- يطلع الطالب على صورة من ورقة إجابته في الامتحان.

6- في حال وجود سؤال غير مصحح يتم تسجيله في الكنترول.

7- تحديد موعد للموجهين الأوائل لمراجعة التظلمات.

8- في حال حصول الطالب على درجات زيادة، يخبر بها الكنترول شؤون الطلاب في الإدارة التعليمية، وعلى أساسها يحصل الطالب على الدرجة.

طرق الحصول على نتيجة الإعدادية بالجيزة 2022

1- الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022.

2- كتابة رقم الجلوس.

3- الضغط على زر «بحث».