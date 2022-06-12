ضبط 1439 قضية حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1439) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات ( 4 طن "أرز أبيض" ) ، (395) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (28,926 طن "لبن بودرة – سكر حر – زيت طعام – لحوم – لاصق سيراميك – بويات " – 2680 عبوة مستحضرات تجميل – 20000 قطعة "مستلزمات طبية" 8034 قطعة غيار سيارات - 276عبوة سجائر) .. وكذا (609) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (11قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 182 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 143 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –99 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق -قضية بيع بأزيد – 23 قضية توقف عن الإنتاج – 150 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (4,350 طن دقيق بلدى مدعم – 261 بطاقة تموينية) وكذا (8) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (950 كيلو جرام "أسمدة مدعمة" – 910 إسطوانة بوتاجاز).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (35,976 طن – 261 بطاقة تموينية – 276 عبوة سجائر – 2680 عبوة "مستحضرات تجميل " – 20000 قطعة مستلزمات طبية – 8034 قطعة غيار سيارات - 910 إسطوانة بوتاجاز) .. كان أبرزها الآتى:

ضبط (18,95 طن "لبن بودرة – سكر حر - زيت طعام") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لمصنع سلع غذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

ضبط (4 طن "أرز أبيض") بدون مستندات تم تخزينها وحجبها عن التداول مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ضبط (1,65 طن مقطعات دواجن) لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لبيع الدواجن) بمحافظة الجيزة.

ضبط (مالك مخبز سياحى بمحافظة الجيزة) لتجميعه كمية قدرها (1,2 طن "دقيق بلدى مدعم") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله لإستخدامه فى إنتاج الخبز السياحى مستوليا على الدعم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (2,75 طن "أسماك مجمدة ") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأسماك) بمحافظة القليوبية.

ضبط (10350 قرص أدوي خاصة بعلاج أمراض "الضغط – السكر – الأعصاب - عظام) بدون مستندات مجهولة المصدر ومهربة جمركياً ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن صيدلية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (15 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية) بمحافظة لالمنوفية.

ضبط (5 طن "أعلاف حيوانية ") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا بمضبوطات بلغت (15,165 طن أقماح محلية) أبرزها الآتى:

ضبط (10 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب) بمحافظة دمياط.

ضبط (3,31 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ضبط (1 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج.

ضبط (12) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ (82,600) طن أقماح محلية .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (9) قضايا بمضبوطات بلغت (304 قطعة "62 قطعة صوتية – 116قطعة ضوئية – 126ملصق").

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3292) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (13977) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (170) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (82) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (6) قضايا. فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (25) قضية . فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (788) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (191) حكم قضائى متنوع. فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير المشروعة – تزوير المستندات" : ضبط (9) قضايا.

حملة لضبط المخالفات البيئية بنطاق محافظة الجيزة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مكثفة بنطاق مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السيارات التى تسبب إنبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل أسفرت جهودها عن فحص عدد (92) سيارة ضُبط خلالها عدد (27) سيارة (3 سيارات بنزين- 24 سيارة سولار) غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.