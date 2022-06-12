استشاري مناعة توضح «روتين الوصول إلى المنزل» بعد التعرض لأشعة الشمس 

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري المناعة والتغذية الحيوية ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، إنه لابد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل بشكل صحيح مع ارتفاع درجات الحرارة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة للحماية من أشعة الشمس، وعدم السير لفترات طويلة، منوهة بأهمية وضع الكريمات الواقية من أشعة الشمس.

روتين الوصول للمنزل بعد التعرض لأشعة الشمس

وأضافت استشاري المناعة والتغذية الحيوية خلال حديثها لـ«الوطن»، بأنه عند الوصول للمنزل يجب الاستحمام بمياه فاترة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، للحد من ارتفاع درجة حرارة الجسم، وتناول المياه الباردة بكميات كبيرة لتعويض ما فقده الجسم بسبب التعرق.

كيفية تعويض الأملاح المعدنية

كما أنه في حالة ارتفاع درجات الحرارة يجب ارتداء الملابس المناسبة وعند التنقل من المشروبات من بارد لساخن أو العكس، يجب شرب قليل من الماء لحماية الحلق، لافتة إلى أهمية وضع شرائح من الليمون أو النعناع على الماء، واللجوء إلى الأكلات الخفيفة مثل الفاكهة والخضراوات، لتعويض الجسم عن ما فقده من أملاح معدنية وفيتامينات عن طريق العرق.

موضحة إلى أن هناك مشروبات ساخنة تساعد على ترطيب الجسم، منها الشاي بالنعناع والينسون بالنعناع.

وقدم الدكتور مجدي بدراند عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال اتصال هاتفي بتليفزيون «الوطن»، عدة نصائح لتناول الأطعمة، كان من أبرزها تناول المأكولات التي تحتوي على بروتين عال، وضرورة الأكل المسلوق والابتعاد عن المأكولات المقلية التي تحتوي على شطة أو بهارات، والابتعاد عن الأماكن التي بها تدخين؛ لأن التدخين يحرم الشخص من فيتامين سي.

وأوضح «بدران» أن هناك فئات يجب أن تتجنب الحرارة، كالأطفال والمسنين الذين يعانون من الحمى والحساسية، وأمراض القلب، والأمراض العقلية، والدورة الدموية.