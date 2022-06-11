درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. انخفاض ملحوظ

ترتفع معدلات البحث، خلال الساعات الأخيرة، عن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد أن شهدت مصر اليوم ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، ومعرفة حالة الطقس، تجعل المواطنين قادرين على اختيار الملابس المناسبة والوقت المناسب للخروج.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ووفق بيان هيئة الأرصاد، فإنه بداية من غد الأحد الموافق 12 يونيو وحتى الجمعة 17 من نفس الشهر، تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوبي سيناء والصعيد، بينما تكون حالة الطقس معتدلة خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة في الظل على كل المناطق والمدن المصرية وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد كالآتي:

درجات الحرارة المتوقعة الأحد الموافق 12 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين الموافق 13 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء الموافق 14 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء الموافق 15 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس الموافق 16 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة الموافق 17 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.