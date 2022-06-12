«التنسيق الحضاري» يضع لافتة «عاش هنا» على منزل أحمد عبده

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم المعماري الكبير أحمد عبده، ضمن مشروع «عاش هنا»، إذ وضع لافتة تحمل اسمه وعنوانه الذي يقع في 9 شارع شجرة الدر بالزمالك، وذلك في إطار الاحتفاء بالرموز التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

أحمد عبده

أحمد عبده مولود في 2 سبتمبر عام 1928، وحصل على الثانوية العامة عام 1946، والتحق بكلية الفنون الجميلة بقسم العمارة وأظهر براعة ونبوغًا أثناء الدراسة، فكان أول دفعته طوال سنوات الدراسة وتخرج بتقدير امتياز مع درجة الشرف عام 1951 - عين معيدًا بقسم العمارة بالكلية، كما كان أول معيد بقسم العمارة بجامعة عين شمس.. حتى 1956.

- وحسب الموقع الرسمي للجهاز القومي للتنسيق الحضاري: بعد تخرج أحمد عبده في كلية الفنون الجميلة، وبجانب أعمال التدريس، التحق بجامعة القاهرة (معهد الآثار) لدراسة الآثار المصرية القديمة، وحصل على (الماجستير) عام 1955، وكانت رسالته للماجستير عن تطور الوحدات السكنية عبر العصور القديمة.

- أنشأ مكتبه الخاص بالقاهرة عام 1951 وقام بعمل تصميمات عديدة لمبانٍ سكنية - عام 1956 حصل على بعثة دراسية إلى ألمانيا لدراسة الدكتوراه في العمارة في جامعة ميونيخ الهندسية، وحصل على الماجيستير في الهندسة الإنشائية منها عام 1958، ثم أنهى رسالة الدكتوراه في العمارة عام 1962.

- أنشا مكتبه الخاص هناك وقام بعمل تصميمات لعدة مبانٍ (منها: المركز الثقافي المصري بألمانيا – المطعم المصري في باريس، فيلات على الطراز المغربي على الريفييرا الإيطالية)، فندق وعمارات سكنية، إلخ.

- بعد إنهائه دراسة الدكتوراه، انتقل إلى القاهرة وعين عضو هيئة تدريس في كلية الفنون الجميلة، وتدرج في مجال التدريس، حتى تم تعيينه رئيسًا لقسم العمارة.

- قام بتأسيس قسم الهندسة الإنشائية وعين أول رئيس للقسم ليصبح نواة لكلية الهندسة بجامعة حلوان، وذلك بالإضافة إلى كونه المشرف العام على الدراسات العليا بالكلية.

أبرز أعمال أحمد عبده

أنشأ عددًا من المنشآت من بينها: مستشفى قطر العام (200 سرير بدولة قطر) - مستشفى القوات الجوية بالعباسية بالقاهرة (380 سريرًا) - مساكن الضباط 1952 تصميم وحدات سكنية بنظام المباني الجاهزة في عدة أنحاء في القطر المصرى (5000 وحدة) - مشروع الإسكان الإدارى (8 أبراج) وغيرها.

المشروعات القومية

- عام 1964 تم انتدابه لمشروع رفع معبدى أبى سمبل، حيث كان حينئذ هو الوحيد الذى جمع بين دراسة العمارة والهندسة الإنشائية والآثار، المحطة الأرضية للأقمار الصناعية بالمعادى 1976 - قرية حاجر الضبعية بالأقصر بمشاركة الأهالي لمتضررى السيول 1998، وغيرها، وتوفي فى 15 فبراير 2013.