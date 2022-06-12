مصرع طفل صدمه أتوبيس أثناء لعبه في الشارع والقبض على السائق بأوسيم

تسبب قائد أتوبيس في مصرع طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، حيث صدمه في أثناء اللعب بالشارع وفر هاربًا، وتمكن رجال المباحث من تحديد هويته وضبطه، واعترف المتهم أمام جهات التحقيق أنه لم يقصد الاصطدام به، وجرى إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

بداية الواقعة

تلقى المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، بلاغًا بمصرع طفل في حادث مروري أمام المطحن بأوسيم، وبإجراء التحريات تبين أن الطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وفي أثناء لعبه في الشارع، صدمه أتوبيس، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وفر السائق هاربا.

ضبط السائق وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث

وتمكن رجال المباحث بإشراف العقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث الجنائية، من تحديد هوية السائق وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، دون قصد، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجرى إحالة السائق إلى النيابة للتحقيق