حظك اليوم برج الحوت الإثنين 13-6-2022 مهنيا وعاطفيا

الكثير من المشاهير ينتمون لبرج الحوت وأبرزهم الفنانة دينا الشربيني التي تغزل الفنان عمرو دياب في صفات برجها، كما ينتمي الكثير من المشاهير الآخرين لهذا البرج، وأبرزهم عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.

وبحسب الفلك والطالع، فإن مولود برج الحوت المائي يملك شخصية رومانسية للغاية ويجيد التعبير عن مشاعرة إذ يملك لسانا معسولا يمكنه من كسب ثقته من يتعاملون معه، كما أنهم شخصيات مرحة متحمسة طوال الوقت، لكن أكثر ما يعوقهم عن حياتهم اليومية هو الكسل الشديد.

واليوم الإثنين 13 يونيو، يوضح موقع «الوطن» فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج لمواليد برج الحوت، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الحوت إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، أن القمر في مربع برجك وعليك أن تكون متحفظا ودقيقا في أقوالك وخطواتك وردود أفعالك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وتنصحك «فؤاد»، عزيزي مولود برج الحوت بأن حظك اليوم يطالبك بأن تنتبه، قد تتحرك اليوم تحت ضغط عصبي راغبا في فرض إرادتك، فقط لا تلجأ للحدة.