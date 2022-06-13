حظك اليوم برج الجدي الإثنين 13-6-2022 مهنيا وعاطفيا

صفات مشتركة يحملها أصحاب برج الجدي من بينها أنه يملك شخصية قوية قيادية تعرف كيف تدير أمورها ومن أبرز المشاهير الذين ينتمون لهذا البرج كل من الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف.

وبحسب علم الفلك والطالع، فإن أصحاب برج الجدي دائمًا أكبر من عمرهم بجرأتهم وقدرتهم على التعبير عن خلافاتهم ومشاكلهم اليومية بشكل سريع، ما يجعلهم يترقون بشكل أسرع في عملهم، لكن المشكلة التي تواجهم هي البطء في اتخاذ القرارات والتردد، فهم يفضلون حساب كل شيء بعقلانية شديدة.

واليوم الإثنين 13 يونيو قد يبحث الكثير من أبناء هذا البرج عن ما يخبرهم به الطالع، وعليه يوضح موقع «الوطن» فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج لمواليد برج الجدي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الجدي، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، إن حظك اليوم مهنيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تتأمل وتحلل بمنطق سليم، فقط كن متحفظا.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

عاطفيا وصحيا: الوضع الفلكي قد يصيبك اليوم بالتوتر.. ساعد نفسك على الاسترخاء وحاصر مصادر القلق.