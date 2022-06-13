حظك اليوم برج القوس الاثنين 13-6-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على المستوي العملي والعاطفي لمواليد وأصحاب برج القوس الذي ينتمي له الكثير من المشاهير من بينهم الرياضين والمثقفين والعلماء وغيرهم ومن أبرزهم الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، محمود حميدة، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.

وبحسب علم الفلك، يعرف عن مواليد وأصحاب برج القوس أنهم من محبي فصل الشتاء وكارهي فصل الصيف، فهم يفضلون الطقس البارد والمطر، كما أنهم معروفون بالحنان والرقة ويعشقون الأجواء الرومانسية، والتوهج وهذا يفقدونه خلال الصيف.

واليوم الإثنين 13 يونيو الجاري، يستعرض موقع «الوطن» فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج لمواليد برج القوس، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

تخبرك خبيرة الفلك بأن اليوم الإثنين مهنيا واجتماعيا مناسب لاتخاذ قرارات مهمة وللتأثير جيدا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

أما على الجانب العاطفي والعائلي فالقمر في برجك عزيزي القوس وهذا يمنحك كل الحب وتحصل على الإعجاب بك.