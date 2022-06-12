القصير : صادرات مصر الزراعية 3.5 مليون طن من أول يناير حتى اليوم.. والموالح في الصدارة

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن صادرات مصر الزراعية وصلت إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون طن هذا العام وذلك وفقا لتقريرا تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 11 يونيو 2022.

وأضاف «القصير» أنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي لجلب العملة الاجنبية، مشيرا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجافة، الثوم، البطيخ.

تصدير مليون و486 الف طن من الموالح

حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 486 ألف 344 طن، بالإضافة إلي تصدير 746 ألف 950 طن البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

وجرى تصدير 152 ألف و56 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 70 ألف و472 طن، في حين احتلت البطاط على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 38 ألف و 635 طن.

الطماطم في الترتيب السادس بين الصادرات المصرية

بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 الف و878 طن، بينما احتلت صادرات مصر من العنب على المركز السابع بإجمالي 27 الف و380 طن، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 الف و 425 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 الف و 296 طن.

تصدير 5341 طن بطيخ خلال العام الحالي

وحصل البطيخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 5341 طن.