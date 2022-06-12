«عُرس فوق الركام».. «ربحية» تُزف من فوق أنقاض منزلها بالقدس «فيديو»

فوق ركام منزل عائلتها المدمر ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، احتفلت الشابة ربحية الرجبي بزفافها، حيث خطت فوق أنقاض المنزل الذي هدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي شهر مايو الماضي، مرتدية فستان العرس الأبيض رفقة زوجها الذي حمله المحتفلون على الأعناق احتفالاً بالزفاف رغم التضييقات والاستفزازات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المقدسيين.

إصرار على الزفاف رغم الدمار

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قالت «الرجبي»: «أصريت على خروجي من الركام، من فوق بيتي الذي هدم قبل شهر لأوجه رسالة إلى الاحتلال، أفراحنا لا تكسر، ومع كل هدم نزيد ثباتاً وقوة وعزيمة، بل ويمكننا الخروج بأفراحنا من تحت الركام».

أفراح فوق الركام

وأمسكت العروس يبد أشقائها لتتمكن من السير فوق الحجارة المتناثرة من المنزل المهدوم ويقول شقيقها من حي عين اللوزة في سلوان: «من بين الردم سأزف أختي أحلى زفة، وسنبني بيتنا بعد كل هدم، وإعادة البناء هي وسيلتنا للاستمرار والحياة، واليوم ستُزف أختي ربيحة ممسكة بيد إخوتها الأربعة وسنفرح كثيراً لأن الفرح سلاح آخر للمقدسي».

تدمير وهدم منازل فلسطينية

وهدمت السلطات الإسرائيلية 300 مبنى في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية منذ بداية العام ، بحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وتتكون البيانات من كل إغلاق أو تدمير دائم لممتلكات سكنية أو تجارية فلسطينية، أو قطعة أساسية من البنى التحتية مثل أنابيب المياه والطرق والشبكات.

كما حذر التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن هدمًا إسرائيليًا وشيكًا لمبنى سكني فلسطيني - يتكون من 12 وحدة سكنية ويقع في حي وادي قدوم في سلوان - سيترك 74 فلسطينيًا بلا مأوى، بينهم 42 طفلاً.