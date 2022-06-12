محافظ سوهاج في اجتماع لجان منع التعديات: لن نسمح بالتعدي على شبر واحد من الأراضي الزراعية

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع أعضاء اللجان المشكلة بالقرار رقم 164 لسنة 2022م، والمختصة بمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، بمختلف مراكز المحافظة، وذلك للوقوف على آخر المستجدات، ومتابعة معدلات الآداء ونسب الإنجاز، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد نصر الدين حسني ممثلا لمديرية أمن سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وأعضاء اللجان.

لا تهاون مع المخالفين

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على أهمية دور اللجان المشكلة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، والحفاظ عليها، مشددا على أنه لا تهاون على الإطلاق مع المقصرين، لافتا إلى أنه لن يسمح بالتعدي على شبر واحد من الأراضي الزراعية، مؤكدا أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية سيكون أحد أسس التقييم لرؤساء القرى والمدن.

اختصاصات اللجان

يذكر أن تلك اللجان تختص بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية، في نطاق كل منها، والتصدي لأي تعدي عليها، ومنعه في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، على أن تعد اللجنة الرئيسية بمحافظة سوهاج برئاسة السكرتير العام تقريرا دوريا شهريا بموقف التعديات والإزالات والإجراءات التي تم اتخاذها .

تعزيز التعاون بين الآثار ومحافظة سوهاج

وفي إطار آخر، استقبلت محافظة سوهاج، اليوم، القافلة التوعوية السياحية التي أطلقتها وزارة السياحية والآثار، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة ومحافظة سوهاج، والعمل على تنشيط السياحة الداخلية، وتنمية الوعي السياحي والأثري بين فئات المجتمع المختلفة، وإثراء الوعي القومي لديها.

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتقديم كافة أوجه الدعم للقافلة لتحقيق أهدافها، معربا عن تقديره لدور وزارة السياحة والآثار، وأشار إلى أهمية تنمية الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، وتعريفهم بما تحتويه بلادهم من كنوز أثرية ومعالم سياحية.

وأوضح أسامة المصري مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة أن القافلة تضم مجموعة من كافة فئات المجتمع السوهاجي، ما بين أطفال، وشباب، وذوي الهمم، وكبار السن، والمرأة، بالإضافة إلى طلاب المدارس والجامعات والمعاهد"، مشيرا إلى أن القافلة تقوم بزيارة للمواقع الأثرية بنطاق المحافظة منها «ميريت آمون ، ومسجد الأمير حسن بأخميم، وقرية النسيج اليدوي بالكوثر، والدير الأبيض والأحمر، ومتحف سوهاج القومي، ومعبد أبيدوس، بالإضافة إلى ندوة توعوية بأحد الفنادق السياحية العائمة بمدينة سوهاج».