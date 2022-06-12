دفن شخصين لقيا مصرعهما في انقلاب سيارة ملاكي بالرياح التوفيقي بطوخ

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثتي شخصين، والاستعلام عن حالة ثالث أصيب في حادث انقلاب سيارة في الرياح التوفيقي بسبب السرعة بمدخل قرية الفقهاء بمركز طوخ، كما أمرت بندب المعمل الفني لبيان أسباب الحادث، ومعاينة السيارة، وطلب تحريات المباحث.

رفع آثار الحادث

فيما نجحت أجهزة مرور القليوبية في رفع السيارة، والتحفظ عليها، وإعادة حركة المرور على الطريق لطبيعتها دون تعطل.

ولقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل مياه الرياح التوفيقي بمدخل قرية كفر الفقهاء بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى انتشال السيارة.

ونُقلت الجثتان والمصاب للمستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين وسؤال المصاب حال تحسن حالته.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مجلس مدينة طوخ، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، داخل مياه الرياح التوفيقي، بمدخل قرية كفر الفقهاء.

وعلى الفور جرى إخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ لانتشال السيارة وحالة الإصابة وحالتي الوفاة من الرياح التوفيقي، وجرى أيضًا إخطار نقطة إسعاف طوخ.

وأسفر الحادث عن إصابة «أيمن.ا.ن»، ومقيم قرية برشوم الصغرى مركز طوخ، ووفاة «أحمد.ي.ف.ا»، ومقيم قرية برشوم الصغرى مركز طوخ، و«سامح.ع.ع»، ومقيم قرية برشوم الصغرى مركز طوخ، وقررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثتين والتحفظ علي السيارة محل الحادث للمعاينة.