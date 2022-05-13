المؤتمر الدولي السابع للتأثير العربي يختتم فعاليات مؤتمر الأمن السيبراني

اختُتمت أمس فعاليات المؤتمر الدولي السابع لمعامل التأثير العربي برئاسة الدكتور محمود عبد العاطي، مدير معامل التأثير العربي وأستاذ الرياضيات التطبيقية بجامعة سوهاج ونائب رئيس أكاديمية العلوم الأفريقية.

واستمرت جلسات المؤتمر الذي حمل عنوان «الأمن السيبراني واللغة العربية»، على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو بجامعة النيل الأهلية تحت رعاية الدكتور عمرو عزت سلامة أمين اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية، وبحضور 31 رئيس جامعة مصرية وعربية و17 نائب رئيس جامعة و36 عميد ونخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس و15 من كبار رجالات الدولة من العسكريين والمستشارين والسياسيين ومجموعة كبيرة من رؤساء تحرير المجلات العلمية، وقد حقق المؤتمر نجاحًا استثنائيًا منقطع النظير.

المشروعات العربية

واستهدف مؤتمر معامل التأثير العربي، وفقًا لرئيسه الدكتور محمود عبد العاطي، نشر ثقافة تقييم النشاط العلمي في المجتمع العربي والتعرف على الاتجاهات المعاصرة في قياس المعلومات، والتعرف على معايير تصنيف الجامعات والتعرف كذلك على أهم المجلات العربية، وتقييم الأدوات المعاصرة في الاستشهاد المرجعي للإنتاج العربي، وتسليط الضوء على المشروعات العربية لرصد النشر العربي.

محاور المؤتمر

كما شملت المناقشات التى شارك فيها اللواء دكتور شوقي صلاح، أستاذ القانون بأكاديمة الشرطة، بإدارة الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر وأهداف المؤتمر، دراسة قواعد المعلومات العربية والمؤسسات الخاصة في نظم المعلومات وتقييم النشاط العلمي العربي، وتشجيع المبادرات والتجارب الناجحة التى تهتم باللغة العربية، وركزت محاور المؤتمر على خمسة بنود أساسية، وهي «معامل التأثير العربي، النشر العلمي والتقنيات المعاصرة، دوريات الوصول الحر في العالم العربي، سياسة وتشريعات وأخلاقيات النشر العلمي، وصناعة النشر العلمي في العالم العربي».

الإنتاج باللغة العربية

وقال الدكتور محمود عبد العاطي إن مؤتمر معامل التأثير العربي في دورته السابعة، شكل أضلاعه مثلث الحماية «اللغة، الأمن، التصنيف»، وقد جاء انعقاد المؤتمر على مشارف مرحلة جديدة قبل البدء في إطلاق التصنيف العربي للجامعات العربية، وما واكب ذلك من وضع الجامعات العربية في المكان اللائق بها والذي سيؤدي إلى تنافس في الإنتاج والكتابة باللغة العربية، وهو الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالمجلات التى تصدر باللغة العربية لإعادة الاعتبار للهوية الوطنية، والقضاء على الأفكار التى أوجدها الاستعمار الحديث من تبعية علمية واقتصادية أدت إلى إحجام المؤسسات والأفراد عن النشر باللغة العربية، مما تسبّب في هجرة الأفكار الابتكارية، باحثة عن الأمن والاستقرار خارج العالم العربي.

وأشار الدكتور محمود عبد العاطي، مدير معامل التأثير العربي ورئيس المؤتمر، إلى مشاركة 317 فردًا في المؤتمر السابع من مختلف البلدان العربية، وأن مشروع معامل التأثير العربي يحتوى على قواعد بيانات 2221 مجلة علمية، وعدد 39 ألف مؤلف و1455 مؤسسة عربية، مضيفًا: يصدر التقرير السنوي في شهر أكتوبر من كل عام ويتم معه تحديد المجلات التي تحصل على معامل التأثير العربي والمجلات التي تخرج من التصنيف.

94% من البرامج الضارة تأتي من البريد الإلكتروني

من جانبه أكد الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، أن الهجمات الإلكترونية والسيبرانية تشكل أحد أهم المخاطر والتحديات التي تواجه الأمن القومي والأمن الدولي، وأن 94% من البرامج الضارة في 2022 تأتي من خلال رسائل البريد الإلكتروني، وتم تقدير التكلفة العالمية السنوية للجرائم الإلكترونية بنحو 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2025، في حين تم تقدير تكلفة الأمن السيبراني بحلول عام 2024 حوالي 400 مليار دولار، لكونه من أهم المقومات الرئيسية الداعمة لنجاح اقتصاد رقمي قوي داخل أي دولة.

وشهد المؤتمر توزيع جوائز عالم الرياضيات المصري الشهير الدكتور عبد الشافي عبادة على الفائزين وتبلغ قيمتها 24 ألف دولار يتم منحها للمساعدة في دفع تكاليف النشر للباحثين الفائزين، وشارك الدكتور عبد الشافي عبادة بنفسه في توزيع الجوائز.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة «عبادة» تهدف إلى تعزيز القيمة العالمية في التميز والإبداع والعدالة والتقدم، وتعزيز الإنجازات العلمية والتكنولوجية، وتنقسم إلى 3 فئات «جائزة الباحث المتميز، وجائزة الباحث الواعد لمن تبلغ أعمارهم أقل من 40 سنة، وجائزة طلاب البكالوريوس والدراسات العليا»، وتم فتح باب التقدم هذا العام ولأول مرة لجائزة عبادة في العلوم الانسانية.

من بين المشاركين في المؤتمر الدولي السابع لمعامل التأثير العربي الدكتور عبد الشافي عبادة رئيس جمعية الرياضيات المصرية ورئيس اللجنة الوطنية للرياضيات بأكاديمية البحث العلمي، والدكتور شعبان خليل رئيس مركز الفيزياء الأساسية والنظرية بمدينة زويل العلمية والفائز مؤخرًا بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الأساسية والدكتورة جينا الفقي مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج السابق والدكتور محمد عزوز رئيس جامعة الأقصر وعدد كبير من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية والعربية.