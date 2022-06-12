أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في أسيوط.. طالبة أبو تيج تتصدر القائمة

أُعلنت، منذ قليل، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في أسيوط، وذلك بعدما اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، حيث تصدر مركز أبو تيج قائمة الأوائل، بينما كان لمركز أسيوط نصيب الأسد في القائمة باحتلال 3 من أبنائه للقائمة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في أسيوط

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في أسيوط، وفقا لما أعلنته المحافظة خلال الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بها، وهم:

1- سوسنة أيمن عدلي من مركز أبوتيج.

2- سامح شنودة لطفي، من مركز البداري.

3- ملك الحسين سيد، من مركز البداري.

4- أمل حسن علي، من مركز منفلوط.

5- زياد عصام سعد، من مركز أسيوط.

6- أحمد أنور مطاوع، من مركز أسيوط.

7- سما علاء الدين محمد، من مركز أسيوط.

8- ملك ثروت سيد، من إدارة البداري.

9- منة رمضان كمال، من إدارة ديروط.

10- سلمى سعيد عبدالرحيم، من إدارة البداري.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط

وأكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، انتهاء أعمال تقدير درجات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي للعام 2021 - 2022.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه جرى الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية ورصد الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية؛ وإرسالها إلى الوزارة لنشرها على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم بالإضافة لجميع الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية في أسيوط

وسجلت نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بأسيوط للطلاب النظاميين والمنازل 63.2%، واجتاز الفصل الدراسي الأول للإعدادية العامة 53 ألفا و358 طالباً، من إجمالي عدد المقيدين البالغ عددهم 85 ألفا و10 طلاب.