ضبط 5 أطنان دجاج مخالفة بمجزر يدوي في العاشر من رمضان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تنفيذ حملة تفتيشية بمدينة العاشر من رمضان

ومن جهته، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري في الشرقية أن المديرية «إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم – قسم الصحة بإدارة العاشر من رمضان البيطرية» بالاشتراك مع جهاز العاشر من رمضان والرقابة التموينية وشرطة المرافق بالعاشر من رمضان، قامت بتنفيذ حملة تفتيشية بمدينة العاشر من رمضان للتأكد من صلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط مجزر يدوي للدواجن غير مرخص بأحد المنازل وضبط 5 أطنان و657 كجم دجاج وأجزاء دجاج مخالفة ما بين 734 كجم دجاج، وطن و145 كجم كبده وقوانص، وطن بانيه و468 كجم صدور وفيليه، و119 كجم أجنحة، و171 كجم وراك، و2 طن و20 كجم هياكل وجلد.

وتم تحرير محضر بالمخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.