اللبنانيون يتحدون الأزمات بالاحتفالات والمعارض والأغنيات المصرية «صور»

تشتد الأزمات المعيشية الناتجة عن الارتفاع غير المسبوق في الأسعار والانهيار المتتالي في سعر صرف الليرة اللبنانية، أمام الدولار، والارتفاع المستمر في سعر الوقود، وانخفاض عدد ساعات التغذية الكهربائية، بالتزامن مع سلسلة من التحديات السياسية والاقتصادية والمالية في البلاد، إلا أن اللبنانيين يتحدون هذه الظروف الصعبة، عبر المشاركة بكثافة في العديد من الفعاليات والاحتفالات والمعارض، التي تم تنظيمها على مدار الأسابيع الماضية، عقب الانتهاء من إجراء الانتخابات النيابية منتصف مايو الماضي وحتى الآن، وكان آخرها الاحتفال الكبير بـ«يوم الكريز»، تم تنظيمه اليوم الأحد، في منطقة حمانا التابعة لمدينة بعبدا في محافظة جبل لبنان، وعلى ارتفاع أكثر من 1200 متر عن سطح البحر.

وتوافد على الاحتفال بـ«يوم الكريز» آلاف المواطنين من مختلف أنحاء لبنان، إذ تضمن اليوم، العديد من الفعاليات، من بينها زيارة للراغبين في قطف الكريز من أشجاره في المزارع الواسعة المنزرعة به، وذلك مقابل مبلغ مالي يصل إلى 300 ألف ليرة (قرابة 12.25 دولار أمريكي) لشخصين، فيما انتشرت أكشاك بيع الكريز الطازج بأسعار تتراوج من 50 ألف إلى 75 ألف ليرة للكيلو الواحد (2- 3 دولار للكيلو)، وسط أجواء احتفالية انتشرت فيها الرسومات والديكورات الخاصة بموسم الكريز الذي تشتهر به منطقة حمانا.

احتفالات بالأغنيات اللبنانية والمصرية

كما تضمنت الاحتفالات، حضور فرق موسيقية تقدم أنواعا مختلفة من الموسيقى والغناء، في عدة نقاط داخل المساحة الشاسعة المخصصة للاحتفال، إذ قدمت الفرق اليوم عددا من الأغاني اللبنانية والمصرية التي تعد من أبرز سمات الاحتفالات التي أقيمت في لبنان على مدار الأسابيع الماضية.

وفي مختلف الشوارع التي أقيم فيها يوم الكريز، انتشرت المناطق المخصصة للأكلات بمختلف أنواعها، وخصوصا الأطعمة اللبنانية المميزة، بالإضافة إلى الأصناف الإيطالية إلى جانب الوجبات السريعة والتقليدية.

كما تواجدت المناطق المخصصة للمثلجات والمشروبات اللبنانية وسط إقبال كبير من الأسر التي حرصت على قضاء يوم العطلة الأسبوعية في هذا الاحتفال وسط تأمين كامل من الشرطة اللبنانية التي قامت بتعديل مسارات الطرق لمعالجة الزحام الشديد الذي امتد لعدة كيلومترات في الطرق المؤدية للاحتفال.

معارض للمشغولات الفضية والملابس

كما تضمن الاحتفال معارض للمشغولات الفضية والملابس وأصحاب الحرف اليدوية، التي تميزت بوجود العديد من المنتجات التي تحمل صورا لآثار مصر الفرعونية، وسط إقبال شديد على الشراء من الأسر والشباب الذين حرصوا على حضور الاحتفالات المستمرة، حتى ساعة متأخرة من مساء اليوم.

وكانت منطقة الجميزة بالعاصمة بيروت، التي كانت من أكثر المناطق تضررا من انفجار ميناء بيروت البحري عام 2020، شهدت احتفالات مماثلة قبل أيام، لكنها اقتصرت على المأكولات ومنتجات الأسر اللبنانية والمشغولات اليدوية وأعمال النحت والفن والرسم، علما بأنها الاحتفالات الأولى بهذا الشكل التي يشهدها المكان بعد إعادة إعماره من جراء الدمار الذي لحق به منذ انفجار الميناء في الرابع من أغسطس عام 2020.

وفي آواخر الشهر الماضي، عادت الاحتفالات أيضا إلى منطقة «البيال» الملاصقة لميناء بيروت، حيث شهد (فوروم دو بيروت) بعد إعادة إعماره جراء انفجار الميناء، حفلا استثنائيا مجانيا، هو الأكبر منذ ما يزيد على سنتين تحت شعار «ليلة أمل»، أحيته المطربة هبة طوجي يرافقها الفنان أسامة الرحباني، بحضور آلاف المواطنين والعديد من الفنانين اللبنانيين، الذين حرصوا على المشاركة في الصف الأول ومن بينهم الفنانة اللبنانية إليسا، قدمت عددا من الأغاني من المطربة هبة طوجي.

ومعيشيا، شهدت أسعار الوقود أمس، ارتفاعا ملحوظا ليسجل سعر صفيحة البنزين 95، رقما غير مسبوق (666 ألف ليرة لكل صفيحة 20 لتر)، كما ارتفعت أسعار المازوت وهو ما يترتب اليه ارتفاع تكاليف النقل، وينعكس على أسعار جميع السلع والخدمات.

وسياسيا، تواصل حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تصريف الأعمال في الدولة بعد أن تم اعتبار الحكومة مستقيلة منذ الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي فور تولي مجلس النواب الجديد.

ومن المرتقب أن يدعو رئيس الجمهورية الى الاستشارات النيابية الملزمة التي يسفر عنها تكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة.