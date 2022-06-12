«العليا للفيروسات» تحدد إجراءات مواجهة جدري القرود: لم نرصد أي حالات

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إجراءات الترقب والترصد لأي مرض أو وباء تسير بصورة جيدة، وأن هناك تنسيقا تاما بين الجهات المعنية في هذا الشأن مع رفع درجات الاستعداد القصوى بمختلف الإدارات، مضيفا أن «العليا للفيروسات» بوزارة التعليم العالي بالاشتراك مع لجنة الطب الوقائي أصدرت كتيبا شاملا بكل الإجراءات الواجب اتخاذها فيما يتعلق بجدري القرود، وإرسالها للجهات المعنية للأخذ بها في هذا الشأن.

جدري القرود

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكتيب يشمل الإجراءات الاحترازية لمنع دخول المرض، خاصة وأن المرض موجود في عدد من الدول وإصابة المئات من المواطنين، مؤكدا أنه لا يمثل خطورة على البشر حتى الآن، موضحا أن أبرز الإجراءات تمثلت في المرصد والترقب بالمطارات ومداخل مصر، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن رصد أي حالة مصابة أو موجودة في مصر.

إجراءات وقائية

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه جرى أيضا التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية حال ظهور المرض وأعراضه وكيفية التعامل مع بصورة سريعة، مطمئنا المواطنين بعدم الخوف أو الذعر من المرض وأن الوضع آمن، مؤكدا أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والنظافة الشخصية والاهتمام بالصحة جيدا لها دور أساسي في مجابهة أي فيروس أو مرض خطير، وعن فيروس كورونا.

أكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوضع مستقر ولم يتم رصد أي سلالات جديدة بين المواطنين، وأن المستشفيات أصبح لديها القدرة والمهارة في التعامل مع الأزمة، مؤكدا أن الانتشار الكبير لقاعدة التطعيمات ضد المرض ساهمت في الحد من انتشاره ومجابهته وتقليل حدة أعراضه حال الإصابة.