حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 13-6-2022 مهنيا وعاطفيا

تنقسم الأبراج السماوية إلى 4 أقسام، نارية ومائية وهوائية وترابية، ولكل نوع لها صفات مشتركة تتعلق بالعصبية والانفعال والهدوء وغيرها، لذلك يبحث الكثيرون عن حظك اليوم، التي تتغير حسب حركة الفلك والكواكب.

وفي السطور المقبلة، تحدثنا خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» عن حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد الأبراج السماوية الاثني عشر، وهي:

حظك اليوم برج الحمل 13-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على القيام بخيارات جيدة وتبدو يقظ الذهن ملهما، وقد تحصل اليوم على نصائح ثمينة من ذوي الخبرة.

حظك اليوم برج الحمل 13-6-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك تألقا، وقد تجمعك بالأحباب أوقات هانئة أو تكسب معارف جديدة.

حظك اليوم برج الثور 13-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للاهتمام بتنمية ما تملك وتبحث في كيفية تحقيق ذلك وتحسن التخطيط لمستقبلك، فقط اعمل في صمت.

حظك اليوم برج الثور 13-6-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في برجك يعدانك بأوقات حلوة بشرط ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-6-2022 على الصعيد المهني

القمر مواجهة برجك وعليك أن تتمهل اليوم في قراراتك ووعودك واحترس من الغش.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-6-2022 على الصعيد العاطفي

قد تبالغ في حساسيتك وانفعالاتك، ومن المهم أن تتحكم في ذلك.

حظك اليوم برج السرطان 13-6-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل الصحة يمنحك كل الطاقة التي تسمح لك بإنجاز مهامك بجدية ودقة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 13-6-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الأصدقاء يساعدانك على الحفاظ على علاقتك بمن تحب ويعدانك بالتوافق والتفاهم مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الأسد 13-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك بالحيوية والنشاط وتستطيع أن تضيف لمسات ملحوظة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 13-6-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحظ تمدك بكل الطاقة العاطفية، وتبدو ساحرا وجذابا.

حظك اليوم برج العذراء 13-6-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. قد تفرض عليك الظروف لقاءات جديدة وعليك أن تحمي نفسك وتعمل بدقة وتنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 13-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. لا تدع الهموم تحرمك اليوم من الاستمتاع بالأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الميزان 13-6-2022 على الصعيد المهني

اليوم يدعمك القمر ويعدك بالسهولة واليسر، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 13-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات وقد تجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخرين.

حظك اليوم برج العقرب 13-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يوجه تركيزك نحو تنظيم ومراجعة ميزانيتك ومصروفاتك فقط راجع جيدا خطواتك وقراراتك.

حظك اليوم برج العقرب 13-6-2022 على الصعيد العاطفي

تجد اليوم حلولا ناجحة، وقد تسلك سبلا جديدة ومبتكرة.

حظك اليوم برج القوس 13-6-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لاتخاذ قرارات مهمة وللتأثير جيدا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 13-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك كل الحب وتحصل على الإعجاب بك.

حظك اليوم برج الجدي 13-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تتأمل وتحلل بمنطق سليم، فقط كن متحفظا.

حظك اليوم برج الجدي 13-6-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك اليوم بالتوتر.. ساعد نفسك على الاسترخاء وحاصر مصادر القلق.

حظك اليوم برج الدلو 13-6-2022 على الصعيد المهني

يمدك الفلك بكل الإصرار واليوم مناسب لمباشرة نشاطات جديدة بحماس وهمة.

حظك اليوم برج الدلو 13-6-2022 على الصعيد العاطفي

ولمواليد برج الدلو، يكون القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة ويمدك بالقدرة على تغيير بعض الأفكار وتبدو مقنعا.

حظك اليوم برج الحوت 13-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك أن تكون متحفظا ودقيقا في أقوالك وخطواتك وردود أفعالك.

حظك اليوم برج الحوت 13-6-2022 على الصعيد العاطفي

انتبه.. قد تتحرك اليوم تحت ضغط عصبي راغبا في فرض إرادتك، فقط لا تلجأ للحدة.