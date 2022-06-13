حظك اليوم برج العقرب الاثنين 13-6-2022 مهنيا وعاطفيا

الغموض أبرز صفات مواليد برج العقرب، فهو يرفض التحدث عن حياته الشخصية مع الآخرين، ويحتاجون إلى وقت طويل للثقة مع الآخرين، فهم شخصيات تحب تملك من يحبون، لكنه يرفض التحكم في الآخرين، كما أنه يكره الكذب والخديعة ويمكن أن يتحول لشخصية مختلفة تماما تسعى للانتقام ممن أهانوه أو ظلموه.

وفي السطور المقبلة، تحدثنا خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار اليوم، نعرض عن حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي برج العقرب، وهي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» مواليد برج العقرب إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، فسيكون القمر في منزلك الثاني يوجه تركيزك نحو تنظيم ومراجعة ميزانيتك ومصروفاتك فقط راجع جيدا خطواتك وقراراتك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي فإن أصحاب هذا البرج اليوم، تجد حلولا ناجعة وقد تسلك سبلا جديدة ومبتكرة.

مشاهير برج العقرب

يُعرف مواليد برج العقرب بقدرتهم والإصرار على تخطي الصعاب والتفكير خارج الصندوق، مما يجعلهم يصلون لأعلى المناصب بشكل سريع، ومن أبرز نجوم هذا البرج السير مجدي يعقوب طبيب القلوب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج