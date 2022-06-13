انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمان شاب أنهى حياته بالقفز في بحر بالشرقية

قررت الجهات المختصة انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمان طالب جامعي ألقى بنفسه في بحر مويس المار أمام مبنى ديوان عام محافظة الشرقية، لتحديد سبب الوفاة والتصريح بالدفن بعد الانتهاء من الإجراءات القانوينة اللازمة.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بقفز الشاب

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا بإنهاء شاب يدعى «محمد. خ» 20 عاما مقيم بمركز أبو كبير طالب بجامعة الزقازيق، لحياته بالقفز في مياه بحر مويس المار بمدينة الزقازيق وتحديدا أمام مبنى ديوان عام محافظة الشرقية.

انتشال جثمان الشاب والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى

انتقلت قوة من الانقاذ النهري لانتشال الجثمان وجرى نقله إلى مستشفى الزقازيق العام والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الاجراءات القانونية اللازمة للتصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.