تفاصيل انتشال جثمان طفل غرق بسيدي جابر.. «وقع في الملاحات»

أعلن الغواص إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير المتطوعين»، وأحد المشاركين في حملات إنقاذ الغارقين بالشواطئ طوال الفترة السابقة، نجاح الفريق برقة الإنقاذ النهري في انتشال جثمان غريق سيدي جابر خلال الساعات الماضية، بعد اختفاء جثمانه تحت الماء.

وتحدث الغواص إيهاب المالحي، لـ«الوطن»، عن كواليس الواقعة، قائلًا إن الطفل الذي لقى مصرعه غرقًا، يدعى إسلام أحمد، وهو في عمر الـ16 عامًا، واختفى جثمانه، أمس، وسط حزن كبير من الأهالي وأسرة الغريق.

كواليس انتشال جثة طفل في سيدي جابر

كما أكد قائد فريق غواصين الخير أنه تم العمل بشكل مكثف على واقعة الغرق التي حدثت في منطقة المطار بالقرب من سيدي جابر، وأن الشاب سقط في المياه عند الملاحة بجوار السواحل، ونظرًا لأنه لا يجيد العوم غرق في تلك المنطقة.

وأوضح أن أهل الغريق تواصلوا معه، وعلى الفور أرسل أعضاء من فريق غواصين الخير القريين من محل الحادث، وتمكنوا برفقة جهود الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الشاب: «لأن الغريق في أول ساعة بيبىقى منزلش لتحت أوي فنقدر ننتشل الجثة على طول»، على حد قوله.

انتشال جثة ميكانيكي غرق في مياه ترعة الإبراهيمية

وأشار «المالحي» إلى إن جثمان الشاب ظهر بعد ساعة من غرقه، ونجحوا في انتشاله من المكان ذاته دون أن يتحرك لمكان آخر على عمق بسيط، داعيًا له بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان، وموجهًا الشكر لفريق غواصين الخير، ولرجال الإنقاذ النهري بالإسكندرية.

وفي سياق آخر، لقي ميكانيكي مصرعه، أمس، غرقا في مياه ترعة الإبراهيمية بمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، وتمكن رجال الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي، من انتشال الجثة، ونقلت سيارة الإسعاف جثته إلى مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت التصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتوقيع الكشف الطبي على المتوفي بمعرفة مفتش الصحة.