انتشال جثمان طالب أزهري من الترعة الإبراهيمية بأسيوط.. غرق من يومين

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الجمعة، من انتشال جثمان طالب بجامعة الأزهر، غرق قبل يومين في مياه الترعة الإبراهيمية، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

الطالب غرق أثناء السباحة هربا من ارتفاع الحرارة

كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طالب بجامعة الأزهر بأسيوط، في الترعة الإبراهيمية، أثناء السباحة هربا من ارتفاع درجات الحرارة.

انتقل لموقع البلاغ قوات الشرطة وضباط المباحث وسيارات الإسعاف، وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص والمعاينة تبين غرق محمد نبيل محمد، طالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر للوجه القبلي فرع أسيوط، يبلغ عمره 21 عاما.

العثور على الطالب الغريق

واستمرت علميات البحث عن الجثمان لمدة يومين، حتى تمكنت من انتشاله مساء اليوم الجمعة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الإيمان العام بأسيوط، تحت تصرف النيابة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.