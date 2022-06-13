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حبس شاب بالشرقية هدد فتاة بنشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
11:08 ص | الإثنين 13 يونيو 2022
حبس شاب - تعبيرية

حبس شاب - تعبيرية

حبس شاب بتهمة ابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها بالشرقية

حبس شاب بالشرقية هدد فتاة بنشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي

قررت الجهات المختصة بمركز فاقوس حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تهديد فتاة بنشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لابتزازها ماديا في مقابل عدم النشر وذلك بعد علاقة عاطفية بينهما.

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا بالتسيق مع ضباط مركز شرطة فاقوس من القبض على شاب بتهمة ابتزاز فتاة بعد علاقة عاطفية بينهما وحصوله على صور خاصة بها وتهديدها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لابتزازها للحصول على مبالغ مالية منها في مقابل عدم النشر.

وألقت شرطة فاقوس القبض على المتهم  وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

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