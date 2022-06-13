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التحقيق مع بائعة وابنتها في واقعة تسمم 67 شخصا بسبب وجبة سمك بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
11:42 ص | الإثنين 13 يونيو 2022
أحد المصابين

أحد المصابين

تباشر الجهات المختصة في مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية التحقيق مع بائعة متجولة وابنتها في واقعة تسمم 67 شخصا بعد تناولهم وجبة سمك اشتروها من السيدة وابنتها.

أمن الشرقية يتلقي بلاغا باستقبال مصابين بنزلة معوية

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم ومركز شرطة الإبراهيمية إشارتين من مستشفى ديرب نجم المركزي ومستشفى الإبراهيمية المركزي باستقبال نحو 67 شخصا مصابين بنزلات معاوية إثر تناولهم وجبة سمك اشتروه من باعة متجولين في أحد الأسواق بمدينة ديرب نجم.

القبض على بائعة متجولة وابنتها

وألقت الأجهزة الأمنية في ديرب نجم القبض على سيدة تدعى «علية. ع» 43 عاما، وابنتها، بعدما أفاد الأهالي المصابين بتناولهم وجبات سمك اشتروه من السيدة خلال تواجدها في سوق الأحد الأسبوعي بمدينة ديرب نجم أمس، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

خروج مصابي النزلات المعوية بعد تحسن حالتهم

وعلى الفور رفعت مديرية الصحة بالشرقية حالة الطوارئ بمستشفى ديرب نجم والإبراهيمية المركزي وانتقل وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود وأشرف على إجراء كافة الفحوصات الطبية والمعملية والأشعات اللازمة للمرضى بمستشفي ديرب، وصرف العلاج اللازم لهم .

وقال الدكتور هشام مسعود بأنه تم تكليف الإدارة العامة للطب الوقائي، وإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بديرب نجم، والإبراهيمية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة في محافظة الشرقية خروج جميع الحالات المصابين بنزلات معاوية بعد تناولهم وجبة سمك غير صالحة للاستهلاك من مستشفى ديرب نجم المركزي ومستشفى الإبراهيمية ما عدا 3 حالات من المقرر أن يغادروا قريبا بعد تماثلهم للشفاء.

 

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