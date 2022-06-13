«التعليم» تنتهي من وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022.. و11 معلومة عنها

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المركز القومي للأمتحانات انتهى من وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر عقدها يوم 20 يونيو الجاري للمواد غير المضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، مشيرا إلى أن الوزارة استعدت جيدا لعقد الامتحانات، لمنع حدوث معوقات تؤثر على سير الامتحانات.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة بلا تعقيد

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون اختيار من متعدد ولن تحتوى على أى جزئيات مقالية، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، لافتا إلى أن أسئلة الامتحان ستكون غير مباشرة بمعنى أن البدائل الاختيارية ستكون قريبة من بعضها، وعلى الطالب التركيز جيدا وقراءة الأسئلة قبل اختيار الإجابة الصحيحة، ولن يكون هناك أى جزئيات معقدة.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 يوم 21 يوليو المقبل

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة وضعت اللمسات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، مشيرا إلى أن جميع اللجان سيتم تعقيمها وتطهيرها ضد جائحة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، موضحا أن الامتحانات سوف تنتهى يوم 21 يوليو المقبل.

11 معلومة عن أسئلة الامتحانات

«الوطن» ترصد 11 معلومة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، كما يلي:

1- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 تخاطب الفهم ونواتج التعلم.

2- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 تم وضعها من بنوك الأسئلة من قِبل متخصصين في المواد الدراسية المختلفة.

3- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 سيتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت، وتُعقد ورقيا.

4- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 جميعها اختيار من متعدد ولن تحتوى على أي جزئيات مقالية للشعبتين العلمية والأدبية.

5- جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة من المقرر وهي مجموعة من مخرجات التعلم.

6- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 موزعة على موضوعات المنهج الدراسي بالكامل.

7- أسئلة امتحانات الثانوية العامة، 75% منها في مستوى الطالب المتوسط.. و25% للطالب المتميز.

8- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 لا تضم أي جزئيات معقدة.

9- أسئلة الامتحان ستكون غير مباشرة بمعنى أن البدائل الاختيارية ستكون قريبة من بعضها ومن ثم على الطالب التركيز جيدا وقراءة الأسئلة قبل اختيار الإجابة الصحيحة.

10- سوف يتسلم الطالب كراسة الأسئلة ثم ورقة البابل شيت للتظليل على الدائرة الصحيحة.

11- امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون بنظام الأوبن بوك حيث سيتم توزيع ورقة مفاهيم على الطلاب داخل لجان الامتحانات.