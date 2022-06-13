السيسي لمدير «الأورمان»: لو عاوزين تغنوا الناس ادوهم رؤوس ماشية إنتاجها عالي

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إنتاج الألبان واللحوم، وقال موجّها حديثه إلى اللواء محمود شعبان، مدير عام جمعية الأورمان: «قولي أنا كلمتك في التليفون كام مرة عشان موضوع اللحوم؟، أفكرك؟»، فأجابه شعبان قائلا: «كلمتني كتير جدا في اللحوم وتربية الحيوانات وزيادة الإنتاج الحيواني، وفي الأورمان بنعمل الموضوع لكن على الفلاح بس مش المزارع، بندي رؤوس المواشي للفلاحين مجانا عشان ينتجوا لحوم وألبان».

افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية، بمجمع إنتاج الألبان في مدينة السادات: «أنت كنت بتكلمني عن الروؤس العادية، وأنا قلت لك لو عاوزين تغنوا الناس لازم تدوهم رؤوس تنتج إنتاجية عالية في اللحوم والألبان».

إنتاج اللحوم والألبان

ورد شعبان قائلا: «صح، سيادتك قلت لي ممكن نغير رأس الماشية ونديله رأس ماشية تنتج لحوم أو ألبان، مقابل إننا نزود التغذية وهيجيله ربح في آخر السنة، وإحنا حسبناها وممكن يوصل 600 كجم، وفعلا، يصل أقل رأس في البرازيل من 600 إلى 700 كجم».