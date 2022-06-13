«خالد ربيعة ومحمد عبد الله الدوسري وكريم تايم» يستعدون لطرح «غلطة العمر»

يستعد الفنانين خالد ربيعة ومحمد عبد الله الدوسري وكريم تايم، لطرح حلقة جديدة بعنوان «غلطة العمر»، من المسلسل القصير المتصل المنفصل «عائلة كريم»، بعد أن قرر فريق عمل المسلسل أن يقوم بتقديم حلقة جديدة كل أسبوع، ويطرحونها على مواقع التواصل الاجتماعي.

خالد ربيعة يتحدث عن حلقة جديدة «غلطة العمر»

وأوضح خالد ربيعة أنه سعيد بأبطال العمل المشاركين، مهدى المالكي، خالد ربيعة، ريم تايم، محمد عبد الله الدوسري، كريم تايم، وزوزو، ومن الأطفال المياسة المالكي وتميم المالكي، وقال إن العمل من إخراج نايف المالكي، مشيراً إلى أن الحلقات تتحدث عن عائلة قطرية وتعكس بعض السلوكيات في المجتمع العربي، وتناقشها بشكل درامي هادف.

ربيعة يتحدث عن المسلسل الجديد

أضاف ربيعة: «إننا مستمرون في تقديم حلقات المسلسل منذ أكثر من عامين ونطرح كل حلقة على مواقع التواصل الإجتماعي وتأتينا العديد من ردود الأفعال الإيجابية، وهو ما يعطينا دفعة قوية للاستمرار.

أشار ربيعة أنه يشارك حالياً في عروض مسرحية «شللي يصير»، والتي حققت نجاحاً جماهيرياً عريضاً ونجحت في إيصال رسائل مهمة في الداخل والخارج للجمهور العربي بأكمله.

حيث انطلقت عروض مسرحية «المستحيل»، يوم 7 يونيو الماضي، التي تستضيفها وزارة الثقافة بالتعاون مع المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، وتستمر العروض حتى 17 يونيو الجاري على مسرح الدراما بكتارا.

أبطال مسرحية «المستحيل»

ويشارك في بطولة المسرحية كل من الفنانين عبدالعزيز المسلم، غازي حسين، مرام، جمال الشطي، عبدالله المسلم، احمد التمار، عبدالله الرميان، خالد الربيعه، محمد عبد الله الدوسري، مايا، شيماء قمبر.

وتتناول المسرحية بعض القضايا الاجتماعية، كما تعزز منظومة القيم المجتمعية والأخلاقية بإطار كوميدي هادف، وتتصدى للظواهر السلبية الدخيلة على ثوابت المجتمع، والموجودة على الساحة العربية.