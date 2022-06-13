مزايا شهادات الادخار من البنك العربى الأفريقي.. أبرزها إصدار بطاقة ائتمان

إذا كنت ترغب فى ادخار أموالك فهنك العديد من البنوك التى تقدم عائد جيد على تلك المدخرات، ضمن هذه البنوك البنك العربى الافريقى، الذى قرر رفع العائد على شهادة ادخار أميرالد الثلاثية، حيث توفر شهادة الثلاث سنوات عائد شهري بنسبة 13.75% شهريا و14% ربع سنوي و14.125% نصف سنوي و14.25% سنويا، ويكون العائد التراكمي للشهادة 33%، بعد أن كانت توفر شهادة الـ3 سنوات عائد شهري بنسبة 10.50% وعائد ربع سنوي 10.75% وعائد نصف سنوي 10.875%.

وبحسب ما علنه البنك تتميز شهادة أميرالد، بعدد من المزايا الخاصة بها، حيث توفر توفر شهادات ادخار أميرالد عائد معفى من الضرائب ، ويقدم البنك 3 أنواع من الشهادات «ذات عائد ثابت، ذات عائد متغير، ذات عائد ثابت ومتغير»، بالإضافة إلى أنها الأكثر تنوعا في مددها والأكثر تعددًا في دورية صرف العائد.

تصدر الشهادة فئة ألف جنيه ومضاعفاتها

واشار البنك عبر موقعه الرسمى، أنه لعملائه إمكانية الاختيار من بين مجموعة متنوعة من شهادات أميرالد التي توفر لهم مدد للشهادة تبدأ من 3 سنوات وحتى 10، وحرية اختيار دورية صرف العائد (يومي – شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي) لكي تلائم مختلف احتياجاتك الشخصية، و تصدر الشهادة بفئة ألف جنيه و مضاعفاتها بحد أدنى 5000 جنيه بالإضافة إلى التمتع بمميزات حزمة برامج تمويل فاليو بلس المضمونة، التي تحقق الاستثمار الامن لمدخرات العملاء ويلبى احتياجاتهم معا.

إصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة بحد أقصى 97% من قيمتها

وأكد البنك على انه يمكن من قام بشراء هذه الشهادة، أن يصدر بطاقة ائتمان بضمان الشهادة بحد أقصى 97% من قيمتها، بالإضافة إلى إمكانية السحب على المكشوف بضمان الشهادة وذلك بحد أقصى 90% من قيمتها، كما يُمكن الحصول على العائد من خلال حساب توفير أو حساب جاري، وتتوفر الشهادات للعملاء من الأفراد بما فيهم القصّر إلى جانب السماح باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقا لجدول الاسترداد بالبنك.