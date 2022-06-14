حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 14-6-2022 مهنيا وعاطفيا

تحذرك الأفلاك اليوم مولود برج الجوزاء، على الصعيد المهني والاجتماعي، بالاسترخاء والتفكير بشكل إيجابي وتجنب الأفكار السلبية والمحبطة التي تؤثر على حياتك الخاصة، نظر لأن القمر المكتمل في مواجهتك اليوم، فلا شيء يستحق الغضب، وذلك كما كشفت خبيرة الفلك عبير فؤاد، لتوقعات برج الجوزاء اليوم، مشددة عليه بضرورة الاستماع إلى الرأي الآخر، وإبداء الحب والاحترام لشريك حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

ما زال مولود برج الجوزاء، يعاني من الارتباك والضغط العاطفي، مع شريك حياتك أو من تحب، لكن الأفلاك ما زالت تنصحك بأن تستمع للرأي الآخر، وألا تبالغ في حساسيتك تجاه الآخرين، أثناء أي مناقشة مع شريك حياتك، كما تؤكد عليك أيضا أن تبُدي احتراما لشريك حياتك، وأن تتحكم فى انفعالاتك وعصبيتك واندفاعك، حتى لا تتعرض لأي خسائر.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

الأفلاك تطالبك بالهدوء والتروي اليوم مولود برج الجوزاء، نظرا لوجود القمر بشكل مكتمل في مواجهة برجك، لهذا عليك بالاسترخاء اليوم، والابتعاد عن اى قرارتك متهورة، كما يجب أن تفكّر بإيجابية، حتى تستطيع أن تواجه التشوش والارتباك والتشويش الذى قد يسود قرارتك اليوم، وذلك وفق ما أكدت عليه خبيرة الفلك عبير فؤاد، مشددة بضرورة تجنب العصبية والانفعال، فلا شيء يستحق الغضب، وأن تتمهل اليوم فى وعودك وقراراتك الهامة فى العمل، وضرورة الانتباه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم.