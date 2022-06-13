حظك اليوم برج العذراء الاثنين 13-6-2022 مهنيا وعاطفيا

برج العذراء مهووس بالنظافة والنظام، فهو يحب التنسيق وتنظيم الحفلات، فهو يرفض الفوضى، وهو ما يجعله غير قادر على التعامل مع الجميع، لذلك يفضل البقاء وحيدًا فهو منطوي يرفض اللقاءات الاجتماعية، رغم ذلك فهو من الشخصيات الذكية التي يلجأ اليها الكثيرين لسماع نصائحه وحكمته.

وفي السطور القادمة، تحدثنا خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار اليوم، نعرض عن حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي برج العذراء والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» مواليد برج العذراء إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، فسيكون الوضع الفلكي دقيق.. قد تفرض عليك الظروف لقاءات جديدة وعليك أن تحمي نفسك وتعمل بدقة وتنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي فأن أصحاب هذا البرج اليوم، يكون القمر في وضع معاكس.. لا تدع الهموم تحرمك اليوم من الاستمتاع بالأهل والأحباب.

مشاهير برج العذراء

يُعرف عن مواليد برج العذراء أنهم من الشخصيات طيبة القلب والبسيطة في تصرفاتها وتعاملاتها مع زملائهم في العمل، مما يجعلهم يتفوقون في مجالاتهم العملية، ومن أبرز مشاهير هذا البرج، المطرب كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كفوري، والفنانة ريهام حجاج، والفنانة الشابة منة فضالي، والفنان مصطفى فهمي، والفنان خالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.