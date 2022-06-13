حظك اليوم برج الأسد الإثنين 13-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يُعرف عن مواليد برج الأسد الثقة الشديدة في النفس، لدرجة أن الكثيرين يعتقدون أنه شخص نرجسي، خاصة أنه قادر على جذب الأنظار وخطف القلوب، وأن ينال إعجاب الجميع، وهو من الشخصيات الكريمة التي تفضل حياة الرفاهية سواء لشخصه أو لمن يحبهم، كما انه رومانسي وحبوب.

وفي السطور القادمة، تحدثنا خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي تنشر على مدار اليوم، نعرض عن حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي برج الأسد والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» مواليد برج الأسد إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، فسيكون القمر في منزلك الخامس يمدك بالحيوية والنشاط وتستطيع أن تضيف لمسات ملحوظة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي فأن أصحاب هذا البرج اليوم، تكون الشمس في منزل الحظ تمدك بكل الطاقة العاطفية وتبدو ساحرا وجذابا.

مشاهير برج الأسد

مواليد برج الأسد يتميزون بالذكاء الشديد فضلا عن الثقة بالنفس التي تجعل الكثيرين ينبهرون بشخصياتهم وقدرتهم على النجاح مهما كانت الصعاب، من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج الفنان الراحل سعيد صالح، والفنان الكبير أحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم