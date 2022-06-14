حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 14-6-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، عن توقعاتها اليوم، لمولود برج السرطان، على الصعيد المهني والاجتماعي، مؤكدة أنه عليه الالتزام بالصبر والهدوء، حتى يستطيع أن يؤثر فيمن يحب وفي الآخرين، وذلك وفق شرط هام، وهو أن يتجنب القيل والقال، ولا يتكلم عن أخباره الخاصة، وأن يبقى هادئا ولبقا، كما تنحصه بضرورة الانتباه لحقوقه ومراقبة المحيطين به فى صمت واهتمام بشكل كبير بحالته الصحية.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

ما زال الاستقرار مسيطر على مولود برج السرطان، وهذا يؤكد استمرار دعم الأفلاك لك، كما تستطيع اليوم، أن تؤثر فيمن تحب وفي الآخرين، لاستمرار وجود فينوس وعطارد بمنزل الأصدقاء، بشرط يجب أن تظل هادئا ولبقا، وفقا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مشيرة إلى أنه يجب أن تبتعد عن القيل والقال، ولا تتكلم عن أخبارك الخاصة، حتى تستطيع المحافظة على علاقتك الاجتماعية والأسرية مع المحطين بك، كما تدعمك الأفلاك أيضا فى تحقيق التفاهم والتوافق مع الأحباب والأصدقاء، ومزيد من الاستقرار في حياتك العاطفية والأسرية، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

نصحت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود برج السرطان، بضرورة الاهتمام بحالته الصحية، وعدم الإهمال فيها، خاصة أن القمر المكتمل موجود اليوم في منزل الصحة بمحور برجك، وهذا يشير إلى ضرورة مزيد من الاعتناء بحالتك الصحية، بالإضافة إلى العمل والمواظبة على تنظم جهودك، كما تنصحك الأفلاك أيضا، بضرورة الانتباه لمن حولك، وأن تراقب في هدوء وصمت، ما يدور فى الخفاء، حتى تستطيع الانتباه لحقوقك المالية والأدبية.