62 ألف طالب بالدبلومات الفنية بالجيزة يواصلون أداء الامتحانات العملية

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، من خلال غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية، اليوم الثاني للامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية بمدارس التعليم الفني لإدارات تعليم الجيزة، بمختلف النوعيات «صناعي - تجاري - فندقي - زراعي».

تخصيص 54 استراحة بإدارات تعليم الجيزة

وأكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في تصريحات صحفية اليوم، تخصيص 54 استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة، وذلك في 19 إدارة تعليمية، منها 33 استراحة مخصصة للرجال، و21 استراحة للسيدات، مخصص لها 1154 سريرا كاملة التجهيزات، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.

عدم دخول أي طالب اللجان بهاتف محمول

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة جميع إدارات تعليم الجيزة، من خلال غرفة العمليات، مشددا على مديري الإدارات التعليمية بحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، ونبه علي روساء اللجان بعدم دخول أي طالب اللجان بهاتف محمول.

جدير بالذكر، أن امتحانات التدريبات العملية والمعملية للدبلومات الفنية بدأت أمس، وتستمر حتى يوم الخميس 9 يونيو 2022ن وسط إجراءات احترازية مشددة.

عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بالجيزة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بلغ 62196 طالبا وطالبة، بمختلف النوعيات والتخصصات، بواقع «20496 صناعي، و2181 زراعي - 35102 تجاري - 4417 فندقي»، موزعون على 223 لجنة.