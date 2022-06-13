الصحة: إعلان تطعيم كل الفئات المستهدفة من كورونا في دمياط قريبا

قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن مستشفيات المحافظة استقبلت ما يقرب من 48 ألف حالة بفيروس كورونا منذ ظهوره، ما بين حالات مشتبهه ومحتملة ومؤكدة، كان بينهم ما يقرب من 3 آلاف حالة مؤكدة، وكل الحالات جرى التعامل معها بشكل مناسب وإعطاء اللازم لجميع الحالات المستقبلة.

تطعيم 730 ألف شخص

وأضاف «عبدالجواد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ندى رضا، أن محافظة دمياط وصلت لـ «زيرو» حالات الآن داخل مستشفياتها، ولا يوجد حالات مصابة حاليا بفيروس كورونا داخل مستشفيات.

ولفت إلى أن حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بدأت منذ مارس 2021 في مركز واحد ثم تعددت المراكز حتى وصل عددها لـ 72 مركزا لتلقي اللقاح، وكان عدد المستهدف تطعيمه 900 ألف حالة، وجرى تطعيم حتى الآن 730 ألف حالة فوق سن 12 عاما داخل المحافظة.

حملة المدينة الآمنة

وأوضح أنه جرى الإعلان عن حملة «المدينة الآمنة» برعاية المحافظ منال عوض، منذ 3 أشهر، وتشمل 6 مدن في دمياط يبلغ تعداد سكانهم 182 ألف مواطن، واستهدفت كل الفئات التي لم تتلقى التطعيم.

وأكد أن حملة المدينة الآمنة تنظم عن طريق حملة دعائية مكثفة شملت السوشيال ميديا والسيارات المتنقلة في ربوع هذه المدن وعن طريق الرائدات الريفيات والصحيات ومروا على المنازل وطرق الأبواب، وجرى الانتهاء خلال اليومين الماضيين من الست مدن والإعلان بأنهم مدن آمنة وتحصينهم داخل المحافظة.

وأفاد بأن المحافظة تتجهز لإطلاق هذه الحملة في باقي مدن دمياط البالغ عددها 5 مدن بتوابعها الأسبوع المقبل، تمهيدا لإعلان المحافظة محصنة بالكامل واستهدفت تطعيم كل المواطنين بالكامل قريبا.