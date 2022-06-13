نتائج أعمال بنك فيصل: 6.4% نموا سنويا للأصول بنهاية مايو 2022

كشف بنك فيصل الإسلامي، عن نتائج أعماله المنتهية في شهر مايو 2022، في إفصاح للبورصة المصرية، تضمن حجم أعمال وأنشطة البنك، والأصول وأرصدة التوظيف والاستثمار والحسابات الجارية والادخارية، إلى جانب عدد العملاء.

بنك فيصل الاسلامي: ارتفاع عدد العملاء بنسبة 5% خلال عام

وتابع بنك فيصل في نتائج أعماله، كاشفا أنَّ عدد عملاءه شهد نموا ملحوظا على مدار عام، ليرتفع إلى 1,93 مليون عميل بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 1,838 مليون عميل بنهاية مايو 2021، أي بنمو 5%.

أضاف البنك في الإفصاح، أنَّ حجم أعماله وصل إلى 137,6 مليار جنيه بنهاية مايو 2022، مقارنة بحوالي 129,3 مليار جنيه مايو 2021، بنسبة نمو 6.4%.

أصول «فيصل» ترتفع بنسبة 6.4% على أساس سنوي بنهاية مايو 2022

ولفت بنك فيصل الاسلامي في إفصاحه للبورصة، إلى أنَّ حجم إجمالي الأصول بلغ حوالي 135,76 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 127,61 مليار جنيه في مايو 2021، بنسبة نمو 6.4%.

فيما بلغت أرصدة الحسابات الجارية والأوعية الادخارية، 114,7 مليار جنيه في مايو الماضي، مقارنة بحوالي 107,66 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بنمو 6.5% على أساس سنوي.

125,6 مليار جنيه أرصدة التوظيف والاستثمار بالبنك.. بنمو سنوي 6.7%

كما أوضح البنك أنَّ إجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار بلغ حوالي 125,6 مليار جنيه بنهاية مايو 2022، مقارنة بنحو 117,65 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، محققه نمو سنوي 6.7%.

وبحسب إفصاح البنك للبورصة المصرية، فإنَّ حقوق الملكية بنهاية الفترة المشار إليها بلغت 17,184 مليون جنيه، مقارنة بنحو 15,02 مليون جنيه للعام الماضي، بنمو سنوي 14.4%.