اليوم.. بدء تلقي طلبات الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تلقي طلبات الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022، اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، وتستمر حتى الخميس القادم.

الحالات والأوراق لتقديم اعتذارات عن المشاركة في امتحانات الثانوية

- الحالات المرضية «تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية».

- وجود طفل رضيع حتي عامان« صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل».

- وفاة الزوج «تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة».

- عمل الزوج بمنطقة نائية «خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية أنه ما زال علي قوة العمل حتي تاريخه وصورة بطاقة الزوجة».

- سفر الزوج للخارج «تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة».

- رعاية الأبناء المعاقين ذهنياً والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية تقديم «طبي معتمد».

- ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات «يقبل اعتذار أحدهما» ويتم تقديم خطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الأخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة «الرقم القومي» وإقرار من أحدهما يتعهد فيه بتنفيذ الندب الصادر.

مقار الاعتذارات في محافظة الجيزة

- مقر إدارة الاعتذار شمال الجيزة «منشأة القناطر- أوسيم- شمال الجيزة - الوراق- العجوزة- بولاق الدكرور» يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 بمدرسة إمبابة الثانوية العسكرية والعنوان شارع ترعة السواحل أمام مصنع الشوربجي.

- مقار إدارة الاعتذارات جنوب الجيزة: «الدقي - جنوب الجيزة- الهرم العمرانية- كرداسة - الشيخ زايد- أكتوبر- الواحات البحرية» يوم الأربعاء 15 يونيو 2022 بمدرسة الشهيد محمد سيد أحمد - العنوان شارع جامعة القاهرة بجوار مدرسة السعيدية.

- مقر الاعتذارات بإدارات «أبو النمرس - الحوامدية - البدرشين- العياط - الصف - أطفيح» يوم الخميس 16 يونيو بمدرسة السلام منيل شيحة - العنوان طريق أسيوط الزراعي منيل شيحة.

مقرات الاعتذار في محافظة القاهرة

- إدارة شبرا التعليمية الإدارات الآتية: «روض الفجر التعليمية- الساحل التعليمية- شبرا - الشرابية- الزاوية - حدائق القبة -الزيتون »، يتم تقديم الاعتذار في مدرسة النصر الإعدادية بنات 3 شارع أحمد عبدالرحمن متفرع من شارع الدرملي محطة مترو المسرة.

-إدارة النزهة التعليمية وتشمل: إدارة «مصر الجديدة- النزهة التعليمية- شرق مدينة نصر - غرب مدينة نصر -القاهرة الجديدة- الشروق »يتم تقديم الاعتذارات في مدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات 21 شارع الشيخ علي إبراهيم ألف مسكن.

- إدارة عين شمس التعليمية وتشمل: «إدارة السلام - المرج - المطرية -عين شمس» يتم تقديم الاعتذارات في مدرسة محمود على الخطيب الرسمية لغات شارع الكمال حلمية الزيتون بجوار محطة مترو الحلمية.