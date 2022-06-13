«التعليم» تحدد الفئات العفاة من سداد المصروفات الدراسية 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية في العام الدراسي الجديد 2022-2023، مشددة على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بإعفاء هذه الفئات مع تقديم الأوراق المطلوبة في ذلك.

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية

-تشمل الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية الطلاب يتامى الأب.

-الطلاب الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية.

-مقدمي البحوث الاجتماعية المعتمدة والمختومة بخاتم شعار الجمهورية من الشؤون الاجتماعية مدرجاً بها سبب الإعفاء من الفئات الآتية:

*أبناء المرأة المعيلة.

-*أبناء المرأة مهجورة العائل والمطلقة.

*أبناء المكفوفين وذوى الإحتياجات الخاصة.

*أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

*أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين مع مراعاة سريان الإعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي.

-أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

-طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر.

-مدارس شمال سيناء.

-الطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء والملحقين على مدارس بالمحافظات الأخرى من طلاب هذه المحافظة.

-طلاب مدارس التربية الخاصة.

-طلاب مدارس الفصل الواحد.

-طلاب مدارس التعليم المجتمعي.

-المدارس الصديقة للفتيات.

-المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.

-المتحررون من الأمية الملتحقين بالمدارس.

وأكدت الوزارة في خطاب للمديريات والإدارات التعليمية، أنه لا يسري هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين، مع مراعاة تخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء في الخدمة أو المعاش من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفنى المنصوص عليها بالقرار الوزاري 119 لسنة 2021 ولا يسري هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين.