عاجل.. «التعليم» تحدد ضوابط سداد المصروفات الدراسية لعام 2023

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مجموعة من الضوابط الخاصة بسداد المصروفات الدراسية، أبرزها استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم (119) بتاريخ 22 أغسطس 2022، الصادر بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، عن العام الدراسي 2021-2022 بذات الفئات والضوابط المنصوص عليها بالقرار، وذلك للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2022- 2023.

استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 119

وشدد «شوقي» في خطاب موجه لجميع المديريات والإدارات التعليمية، بالتوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب، واستمرار العمل بالقرار الوزاري المشار إليه بالبند (1) وبذات الفئات، وضوابط القرار بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي بنوعيه عام وفني، من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب، وبالنسبة لطلاب المستوى الثاني رياض أطفال، تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية، ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات، كأحد مسوغات تحديث الملف.

ولفت إلى أنه بالنسبة لطلاب الصف الأول الإعدادي، يطلب من ولي الأمر طلب تحديث بيانات الطالب «الصور الشخصية- محل الإقامة- القومية للبريد، وذلك بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الالكترونية، ويكون ايصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف»، مع الأخذ في الاعتبار أن تعفى الفئات المعفاة من سداد الإشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية.

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية:

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيده من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لطلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.