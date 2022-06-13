رئيس الوزراء: الحياد التنافسي جزء مهم في وثيقة سياسة ملكية الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحياد التنافسي يُعد جزءا مهما للغاية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، فهدف الدولة هو التنافس المتكافئ وعمل أطر تنظيمية دون أي تمييز، «مش عاوزين ندي تمييز لأي جهة عن جهة أخرى، وبالتالي رؤيتنا الواضحة تفعيل استراتيجية حماية المنافسة ومراجعة وتقييم كافة الإجراءات لضمان وجود الحياد التنافسي وتعزيز دور وفعالية جهاز حماية المنافسة».

زيادة دور جهاز حماية المنافسة

وأضاف «مدبولي»، خلال ترؤوسه جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة مع بعض الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين، أنه يتم إجراء التعديلات القانونية التي تراها الحكومة من أجل إعطاء دور أكبر لجهاز حماية المنافسة خلال الفترة المقبلة، «حريص دائمًا في كل وقت بالرغم من أن البرنامج الزمني على مستوى اليوم ببقى مشغول، على متابعة رأي حضراتكم ورأي كل الخبراء في كل المجالات الخاصة بالاقتصاد والنمو في مصر بصفة عامة».

رسائل للداخل والخارج من خلال وثيقة ملكية الدولة

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «عشان كده بنحاول بقدر الإمكان من خلال الوثيقة إرسال رسائل للداخل والخارج عن رؤيتنا خلال المرحلة الجاية هنعمل فيها إيه، وتعزيز دور القطاع الخاص في العودة لقيادة كل الأنشطة الاقتصادية بالدولة المصرية».