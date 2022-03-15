خطة الانتقام من الزوجة الجديدة.. سم بالمحشي ينهي حياة طفل ويصيب والده

حاول عامل التخلص من والده وزوجته في الصف، عن طريق دس «السم» لهما في المحشي، وقادت الصدفة شقيقه من زوجة أخرى لتناول الطعام، فلقي مصرعه بعد نقله إلى المستشفى، وأصيب والده.

تلقى المقدم محمد العشري، رئيس مباحث الصف، بلاغا من مستشفى الصف بوصول فلاح 65 سنة، ونجله 15 سنة مصابين بحالة تسمم، ولفظ الأخير أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه في المستشفى.

المحشي فيه سم قاتل

وتبين من التحريات التي شرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المصابين تناولا «محشي» معد منزليا، وأن المجني عليه الفلاح، متزوج من 3 سيدات، وابنه الأكبر من الزوجة الأولى وراء ارتكاب الواقعة.

تم ضبط المتهم، واعترف بوضع مبيد حشري في المحشي؛ قاصدًا قتل والده وزوجته الجديدة، مشيرًا إلى أنه لم يكن ينوي قتل شقيقه من الزوجة الثانية.