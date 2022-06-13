شلل مروري في شارع صلاح سالم بسبب اصطدام سيارة بعمود إنارة

شهد شارع صلاح سالم بالقاهرة توقفا مروريا تاما بسبب حادث مروري بعدما اصطدمت سيارة بعمود إنارة فور خروجها على الرصيف؛ الأمر الذي أدى إلى شلل في حركة السيارات، ودفعت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة «ونش» لرفع السيارة إلى جانب الطريق تمهيدا لفتح الطريق مرة أخرى.

كثافات متحركة بالمحاور الرئيسية

ومنذ الصباح الباكر، ظهرت كثافات مرورية متحركة بالتزامن مع توجه الطلاب إلى الجامعات والمدارس والموظفين والعمال إلى أماكن عملهم خلال استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والمحاور الرئيسية، وسط مراقبة دورية ومتابعة لحظية لحركة المركبات على مدار اليوم بالكامل، حيث ينتقل رجال المرور إلى تلك الأماكن المزدحمة ليتم إزالة أي معوقات مرورية.

كثافات مرورية بالجيزة

وشهد محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات، وسط تواجد لرجال المرور وتنظيم حركة السير.